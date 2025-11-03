Controradio Streaming
Lun 3 Nov 2025
Controradio Streaming
Cultura & SpettacoloArteConcluso restauro della 'Tebaide' al Santa Maria Scala di Siena
ArteCultura

Concluso restauro della ‘Tebaide’ al Santa Maria Scala di Siena

By Sandra Salvato

Concluso il restauro della Tebaide, il ciclo pittorico riferibile ai primi anni quaranta del Trecento e attribuito a Lippo Vanni, che decora il locale di accesso dell’antica Compagnia dei disciplinati, oggi sede storica della Società di Esecutori di pie disposizioni, che ha promosso e realizzato l’intervento, all’interno del complesso Museale del Santa Maria della Scala di Siena.

Il ciclo di affreschi sarà aperto al pubblico dal 7 novembre e il restauro sarà presentato il giorno precedente, alle 16. Era il 1999 quando, durante i lavori di recupero dell’Ospedale condotti dall’architetto Guido Canali, vennero scoperte le prime tracce di questi mirabili dipinti murali raffiguranti ‘Storie di monaci ed eremiti’, realizzati in prevalenza a monocromo in ocra rossa. Pochi anni dopo, grazie alla rimozione di un controsoffitto, buona parte degli affreschi furono portati alla luce, sebbene coperti da vari strati di imbiancature a calce. L’eccezionale ritrovamento venne reso noto da una preliminare pubblicazione di Alessandro Bagnoli (2001), che aveva seguito le fasi di questa parziale scopertura. E’ stato solo nel 2021 però che, grazie al generoso intervento finanziario di Robert Cope, presidente della Fondazione Vaseppi, si è potuto procedere alla completa scopertura degli affreschi, quindi al restauro che oggi riconsegna alla collettività un’opera straordinaria. Il ciclo pittorico si ambienta nel deserto di Tebe d’Egitto dove si descrivono episodi della vita quotidiana degli eremiti e le storie dei primi Santi Padri come san Paolo Eremita, sant’Antonio Abate e San Girolamo

Articolo precedente
Rock Contest 2025, 3a serata di selezione giovedì 6 novembre al Combo.
Articolo successivo
Casa, Cgil e Sunia: a Prato e Pistoia è diritto negato

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana30869Cronaca18499Politica4137Cultura & Spettacolo3829Diritti2607Sanità2529

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI