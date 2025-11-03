Concluso restauro della ‘Tebaide’ al Santa Maria Scala di Siena

Concluso il restauro della Tebaide, il ciclo pittorico riferibile ai primi anni quaranta del Trecento e attribuito a Lippo Vanni, che decora il locale di accesso dell’antica Compagnia dei disciplinati, oggi sede storica della Società di Esecutori di pie disposizioni, che ha promosso e realizzato l’intervento, all’interno del complesso Museale del Santa Maria della Scala di Siena.

Il ciclo di affreschi sarà aperto al pubblico dal 7 novembre e il restauro sarà presentato il giorno precedente, alle 16. Era il 1999 quando, durante i lavori di recupero dell’Ospedale condotti dall’architetto Guido Canali, vennero scoperte le prime tracce di questi mirabili dipinti murali raffiguranti ‘Storie di monaci ed eremiti’, realizzati in prevalenza a monocromo in ocra rossa. Pochi anni dopo, grazie alla rimozione di un controsoffitto, buona parte degli affreschi furono portati alla luce, sebbene coperti da vari strati di imbiancature a calce. L’eccezionale ritrovamento venne reso noto da una preliminare pubblicazione di Alessandro Bagnoli (2001), che aveva seguito le fasi di questa parziale scopertura. E’ stato solo nel 2021 però che, grazie al generoso intervento finanziario di Robert Cope, presidente della Fondazione Vaseppi, si è potuto procedere alla completa scopertura degli affreschi, quindi al restauro che oggi riconsegna alla collettività un’opera straordinaria. Il ciclo pittorico si ambienta nel deserto di Tebe d’Egitto dove si descrivono episodi della vita quotidiana degli eremiti e le storie dei primi Santi Padri come san Paolo Eremita, sant’Antonio Abate e San Girolamo