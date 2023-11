Rock Contest 2023, tutto pronto per la grande finale.

Sei le band finaliste da tutta l’Italia per il Gran Gala della musica emergente italiana. Ospiti live del Rock Contest di Controradio, New Candys featuring Bugo. In giuria lo stesso Bugo, Piero Pelù, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Alessandro Baronciani, Alessandro Nutini della Bandabardò. E poi le etichette discografiche, i direttori artistici dei più importanti festival estivi e le agenzie di booking. In gara Slebo, Lazzaro, The Stand, Edgar Allan Pop, Humus e Duck Baleno.

Sabato 25 Novembre torna al Viper Theatre di Firenze la grande finale del Rock Contest di Controradio, uno degli appuntamenti dedicati alla musica emergente più attesi dell’anno. Sei le band in gara che dopo un lungo percorso di selezioni dal vivo sono state scelte grazie al voto della giuria tecnica e del pubblico. Insieme ai primi tre classificati, sono cinque i premi che potranno essere assegnati a tutti i partecipanti, per un valore totale di oltre 15.000 euro. Tra gli ospiti speciali della finale Cristian Bugatti, in arte Bugo, nume tutelare del cantautorato alternativo italiano, che non si limiterà a far parte della giuria, ma salirà sul palco per esibirsi con i New Candys, punta di diamante del rock psichedelico nostrano “da esportazione”. Con il loro inconfondibile suono oscuro, la band veneta ha all’attivo tour in tutta Europa, UK, Stati Uniti, Canada, Messico ed Australia, partecipazioni ai più importanti festival internazionali (SXSW, Treefort Fest, Psycho Las Vegas, Levitation France, Desert Stars, Sydney e Melbourne Psych Fest) e una session per la prestigiosa KEXP. Inseriti più volte nella colonna sonora della serie tv “Shameless” e programmati sulla radio nazionale inglese BBC6 dallo stesso Iggy Pop, i New Candys hanno recentemente dato alle stampe una versione in inglese del classico di Bugo “Io mi rompo i coglioni” che, con la partecipazione dello stesso Bugo, diventa “Everything’s Fucking Boring”. Sarà l’occasione unica e irripetibile per vederli insieme “live”.

Gli occhi però sono puntati sui sei finalisti provenienti da tutta Italia. Una carrellata di generi ed esperienze musicali decisamente diverse: la canzone d’autore velata di synth-wave del pistoiese Lazzaro, gli Slebo, da Terni, tra post punk e rave techno con testi in italiano, il potentissimo duo fiorentino The Stand con il loro indomito hardcore digitale, il granitico post-grunge in italiano dei trentini Humus, da Verona i Duck Baleno, che potremmo inserire a pieno nella scena internazionale del “global psych rock” e il cantautorato pop d’avanguardia del romagnolo Edgar Allan Pop.

—Scopri QUI i progetti in gara con bio, foto, video—

La serata è presentata da Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso di Controradio e Silvia Boschero di Radio RAI. Anche la Finale di sabato 25 novembre sarà disponibile in live streaming sui canali web di Rock Contest e Controradio (Facebook, sito internet, YouTube) a partire dalle 21:30. Ingresso 8€ – Gratuito soci Controradio Club – La prevendita è già aperta su Ticketone.

Come di consueto, musicisti, discografici, agenzie di booking, direttori artistici e giornalisti musicali saranno gli attenti esperti impegnati a selezionare i vincitori. Tra i giurati già annunciati presenti alla Finale del Rock Contest Bugo, Piero Pelù, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Alessandro Nutini della Bandabardò, Antonio Aiazzi (Litfiba/Arte Residente), Alessandro Baronciani, Audioglobe, Sam Recording Studio, Woodworm Label, Black Candy, Locusta Booking, Dischi Sotterranei, Annibale Records, Ferramenta Dischi, Pulp Dischi, Panico Concerti, GRS-General Recording Studio, i direttori artistici di Ypsigrock (Castelbuono – Palermo), Cinzella (Grottaglie – Taranto), Ferrara Sotto Le Stelle, Artico Festival (Bra – Cuneo), L’ars Rock Fest (Chiusi Scalo – Siena), WØM Fest (Lucca), Fans Out Festival (Costigliole d’Asti), Let’s Festival 2023 (Castelfranco di Sotto – Pisa).

l Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana – Giovanisì/Fondo Sociale Europeo Plus, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers.

Sponsor tecnici: Audioglobe e Sam Recording Studio.

Contatti: 055.73.999.46 (Lun./Ven. 11:00-13:00 e 14:00-15:00) E-mail [email protected].

Facebook/Instagram/TikTok: @rockcontestcontroradio Ufficio stampa per Rock Contest: Big Time – [email protected]