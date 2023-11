Rock Contest 2023: il 16 novembre la 2a Semifinale

Sono Envoy da Roma, Humus da Trento, Edgar Allan Pop da Forlì/Cesena, Duck Baleno da Verona e All You Can Hate da Roma i sei progetti musicali pronti a sfidarsi nella seconda serata di semifinale del Rock Contest di Controradio, giovedì 16 novembre, ancora al Glue Alt. Concept Space di via Manfredo Fanti 20 a Firenze. Solo tre di loro giungeranno alla finale di sabato 25 Novembre al Viper Theatre con, ospiti speciali live, New Candys featuring Bugo. Già in finale, selezionati dalla prima semifinale The Stand da Firenze, Lazzaro da Pistoia e Slebo da Terni. Tutti e trenta i progetti selezionati restano ancora in gara per i premi tematici (Premio FSE/Giovanisì, Premio Enrico Greppi”Erriquez”, Premio Publiacqua e Premio Ernesto de Pascale).

La serata, presentata come sempre dai nostri Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso, è ad ingresso gratuito, apertura porte ore 21, inizio concerti 21:30. Come di consueto il verdetto sarà decretato dalla giuria formata da addetti ai lavori e dalla redazione musicale di Controradio e dal voto del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza, anche da casa, accedendo alla pagina www.rockcontest.it durante lo svolgimento dei live.

Ma ora conosciamo meglio sei dei dodici progetti giunti in semifinale attraverso le live session che hanno realizzato in esclusiva per il 35° Rock Contest di Controradio. Buona visione!

Questi dunque i prossimi appuntamenti:

Giovedì 16 novembre @ Glue Alt. Concept Space 2a Semifinale, con: Envoy, Humus, Edgar Allan Pop, All You Can Hate, Duck Baleno, Punkcake

Finale Sabato 25 Novembre: serata finale – Viper Theatre

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers.

