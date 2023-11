Rock Contest 2023: i dodici semifinalisti.

Continuano le fasi live del 35° Rock Contest di Controradio. Envoy (Roma), Humus (Trento), Slebo (Terni), Not My Value (Prato/Milano), The Stand (Firenze), Edgar Allan Pop (Forlì/Cesena), Lazzaro (Pistoia), Cinder Swan (Matera), Duck Baleno (Verona) e All You Can Hate (Roma) sono i gruppi e i solisti che hanno superato la fase di selezione giungendo in semifinale. A loro si aggiungono Elso (Milano) e Punkcake (Arezzo), i due progetti “ripescati”, ovvero quelli che tra gli esclusi hanno ricevuto il massimo dei voti di pubblico e giuria. Li ritroveremo sui palchi del Glue per le prossime due serate semifinali di giovedì 9 e giovedì 16 novembre. Solo sei di loro giungeranno alla finale di sabato 25 Novembre al Viper Theatre con, ospiti speciali live, New Candys featuring Bugo.

Tutti gli altri tra i 30 selezionati sono ancora in gara per quanto riguarda i premi tematici (Premio FSE/Giovanisì, Premio Enrico Greppi”Erriquez”, Premio Publiacqua e Premio Ernesto de Pascale).

Questo il calendario delle serate:

Giovedì 9 novembre @ Glue Alt. Concept Space: Not My Value, The Stand, Cinder Swan, Slebo, Lazzaro, Elso

Giovedì 16 novembre @ Glue Alt. Concept Space: Envoy, Humus, Edgar Allan Pop, All You Can Hate, Duck Baleno, Punkcake

Finale Sabato 25 Novembre: serata finale – Viper Theatre

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers.

SEGUI IL ROCK CONTEST SU: www.instagram.com/rockcontestcontroradio www.facebook.com/RockContestControradio www.youtube.com/RockContestControradio www.rockcontest.it