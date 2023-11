Alluvione in Toscana, presidio nella notte lungo corsi acqua

Alluvione in Toscana – Squadre del genio civile della

“Con la nostra unità di crisi della Regione Toscana, sala unificata permanente e il centro funzionale regionale – aggiunge – rimarremo sempre completamente operativi per i soccorsi del sistema regionale in corso e seguire ogni secondo la perturbazione attuale e livelli dei fiumi”.

Nella Toscana centro settentrionale da stasera e fino a domani è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale e rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore: interessate le province già colpite dal maltempo di due giorni fa.

“Evacuazioni preventive in corso a Montemurlo, Montale e Prato in corrispondenza delle rotture dei torrenti Agna e Bagnolo, circa 1200 persone. Allestiti punti di accoglienza negli spazi comunali e palestre”. Così Giani sui social. Per la nuova allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico, il sindaco di Montemurlo (Prato) Simone Calamai ha disposto l’evacuazione per chi abita a piano terra e interrati nelle zone di Oste, Santorezzo, e Popolesco. Per tutte le persone fragili (persone con problemi di deambulazione, non autosufficienti,dipendenti da apparecchiature elettro medicali) e per gli anziani con più di 65 anni, spiega il Comune in una nota, èconsigliato lasciare le abitazioni e recarsi ai piani alti o farsi ospitare da parenti o amici fuori dalle zone interessate.

Le persone potenzialmente coinvolte nell’evacuazione sono un migliaio (100 disabili in carico ai servizi sociali, 841 anziani oltre 65 anni, 103 zona Santorezzo e sud Bagnolo).

Per coloro che non hanno la possibilità di essere ospitati il Comune, attraverso il sistema di protezione civile comunale, ha disposto un sistema di accoglienza nelle palestre comunali.

Quando saranno esauriti questi posti le persone saranno trasferite nella scuola Dagomari di Prato. Calamai raccomandainoltre vivamente di restare a casa, di non stare nei locali

posti al piano terra o sotto il livello della strada, di evitare gli spostamenti non indispensabili per lasciare libere le strade e consentire l’evacuazione rapida di tutte le persone che abitano nelle zone a maggiore rischio. Anche per lunedì 6 novembre le scuole a Montemurlo rimarranno chiuse.

Allestito un secondo centro di accoglienza, oltre a quello allo Spazio Reale di San Donnino, per accogliere le persone evacuate a Campi Bisenzio (Firenze). Il secondo spazio si trova nella palestra della villa nella zona di Capalle.