ROCK CONTEST 2020: LA GRANDE FINALE!

Chi sarà la next big thing del rock italiano? Lo scopriremo lunedì 21 dicembre durante la finalissima del Rock Contest! In finale Rooms By The Sea, Gaube, Elise Duchemin, Bob and The Apple, Nuvola e Quiet Pig. Ospite live Paolo Benvegnù.

Appuntamento alle ore 21 sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana. E ancora, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio Crossmedia e Rock Contest.

A darsi battaglia saranno i sei gruppi/artisti finalisti che hanno superato le selezioni delle scorse settimane – 50/60.000 views per ogni puntata – special guest della serata sarà Paolo Benvengnù, straordinario outsider del cantautorato prestato al rock e all’indie, a pochi mesi dall’uscita del nuovo, acclamatissimo, album “Dell’odio e dell’innocenza”.

A decretare vinti e vincitori sarà il pubblico – che potrà votare il gruppo preferito sulla pagina ufficiale www.rockcontest.it – e una giuria di esperti della scena indipendente composta da artisti, discografici, critici musicali.

Tra gli artisti coinvolti in giuria ci saranno anche Aimone Romizi, voce dei Fast Animal and Slow Kids, con Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti dei Manitoba, che in collegamento suoneranno un breve brano live. Alla platea dei giudici si aggiungono lo stesso Paolo Benvegnù, Enrico Greppi della Bandabardò e Cristiano Crisci, in arte Clap!Clap!.

Presentano ancora una volta Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso.