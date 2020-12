Ken Loach, una retrospettiva al cinema Odeon

Per le feste di Natale arrivano sulla piattaforma del Cinema Odeon di Firenze, MioCinema, due appuntamenti imperdibili. Una retrospettiva dedicata al regista Ken Loach e la rassegna Merry Cinema con alcune grandi commedie d’autore.

Autentico, emozionante, lucidissimo. Da oltre 50 anni Ken Loach porta sul grande schermo la working class, raccontando le vite degli ultimi, dei dimenticati e dei più vulnerabili. Storie di dignità e riscatto umano che entrano nel cuore per non uscirne mai più. La scelta costante di temi sociali e politici è il segno distintivo che lo ha reso uno dei registi più riconoscibili e amati in tutto il mondo, oltre ad essere uno dei cineasti europei più apprezzati dalla critica. Sono innumerevoli i riconoscimenti che Ken Loach ha avuto nel corso della sua carriera.

Due volte Palma d’oro, Leone alla carriera ricevuto dalla Mostra del Cinema di Venezia, l’Orso d’oro alla carriera ricevuto al Festival di Berlino, il Pardo d’onore dal Festival di Locarno e il Premio alla carriera dei prestigiosi EFA.

L’Odeon, su MioCinema, presenta al suo pubblico una retrospettiva di alcuni suoi film più celebri. Terra e libertà, Sweet Sixteen, Il vento che accarezza l’erba (Palma d’Oro al Festival di Cannes 2006), Il mio amico Eric, La parte degli angeli e Io, Daniel Blake (Palma d’Oro al Festival di Cannes 2016). Insieme ad altri titoli, tutti espressione di un cinema impegnato, attento all’attualità e carico di umanità.

