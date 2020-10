Rock Contest 2020: i 30 selezionati!

Più di 600 iscritti per la 32a edizione del Rock Contest di Controradio, la specialissima “Computer Age Edition” che, per le limitazioni dei live a causa della pandemia, si svolge completamente online. Scopri i 30 selezionati!

Bob and the Apple (Trento, Parigi, Londra, Berlino)

Underlou (Bologna)

Jester Society (Brescia)

Rugo (Lucca)

Elise Duchemin (Parigi, Firenze)

Labissodeigiorniavenire (Roma)

Prophectical (Firenze)

Wicked Expectation (Torino)

Damico (Trapani, Firenze)

Nuvola (Roma)

Gaube (Grosseto),

Hurricane (Vicenza)

The Mushrooms (Napoli)

Quiet Pig (Prato)

Malva (Firenze)

PNG (Firenze)

Aida (Firenze)

Atlas Palace (Barletta)

Washita (Firenze)

Caterina (Bologna)

Gionata (Milano)

Souvlaki (Brescia)

Stramare (Torino)

Rooms By The Sea (Firenze)

Anders (Firenze)

Allen (Padova)

Djstivo (Ferrara)

Mömi (Perugia)

Tuesday’s Cokroaches (Lucca)

Filtermat (Arezzo)

Sono i gruppi che vanno ad accedere alla fase “in video” del concorso, uno speciale format in cui gli artisti si proporranno tramite filmati “live” alla giuria specializzata ed al voto popolare online con ospiti speciali in studio per ognuna delle 5 puntate.

Seguiteci per avere le date di tutti gli appuntamenti. Sarà tutto diverso, sarà comunque bellissimo! ROCK CONTEST