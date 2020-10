Morta Carla Nespolo, prima presidente donna Anpi

Sindaco Stazzema (LU): guidava la transizione dell’associazione verso l’età in cui non potremo più avere la fortuna di avere testimoni della resistenza



“Avevamo incontrato in tante occasioni Carla Nespolo, prima presidente donna dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e primo presidente che non aveva combattuto la guerra di Liberazione che stava guidando la transizione dell’associazione verso l’età in cui non potremo più avere la fortuna di avere i testimoni di quella stagione importantissima della nostra storia. Ha guidato l’associazione in tante battaglie in cui la discriminante è sempre stata la conservazione, la promozione e l’attualizzazione del patrimonio storico e morale della Resistenza che si trova nella Costituzione, ma anche nelle battaglie di valori di ogni giorno”. Così, in una nota, il sindaco di Stazzema (Lucca), Maurizio Verona, presidente del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema apprende “con grande sconforto” della morte della presidentessa dell’Anpi Carla Nespolo ed esprime il cordoglio alla famiglia da parte del Comune e del Parco della pace.

“A Stazzema – aggiunge Verona – abbiamo cercato anche noi di fare questo: raccogliere una eredità di quella stagione e trasformarla in un impegno quotidiano: essere antifascisti oggi non è un vezzo, né una questione di principio anacronistico, è essere dalla parte dell’attuazione dei principi contenuti nella nostra Carta Costituzionale”, continua il sindaco di Stazzema, “Carla Nespolo ci trasmette e ci lascia il suo rigore morale e la trasparenza del suo impegno perché i giovani facessero proprio il patrimonio della Resistenza che oggi viene messo in discussione dal ritorno di simboli e messaggi fascisti. Per questo vogliamo da Stazzema iniziare una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare contro simboli e propaganda fasciste”.