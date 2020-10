Coronavirus: bus troppo affollati, sciopero studentesco in Valdarno

La denuncia degli studenti e delle studentesse di studenti di quattro istituti scolastici del Valdarno

Autobus troppo affollati con conseguenti rischi di contagio di Covid-19. E’ quanto denunciano gli studenti e le studentesse di quattro istituti scolastici del Valdarno (tre in provincia di Arezzo e uno in provincia di Firenze) che per protesta hanno indetto uno sciopero durante la mattinata.

Secondo quanto riporta il quotidiano online Arezzo24.net si denuncia il distanziamento pressoché inesistente sui pullman dove i posti, talvolta, non sono sufficienti e su altre criticità all’entrata e all’uscita della scuola dove l’assembramento è inevitabile per il numero di studenti e studentesse che si ritrovano all’ingresso dell’istituto specifico.

“Noi studentesse e studenti – fa presente l’organizzazione dello sciopero – chiediamo che siano ridiscusse tali norme da chi di dovere, e che soprattutto ci venga finalmente permesso di frequentare la scuola senza doverci sentire a disagio dato che, nelle condizioni attuali, non è permesso a noi studenti di sentirci al sicuro frequentando l’ambiente scolastico”.