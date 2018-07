Roberto Cacciapaglia, concerto all’alba

Il compositore Roberto Cacciapaglia ospite di Musart Festival. Sabato 28 luglio, orario di inizio 04.45, presso Chiostro degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, Firenze

Un’occasione imperdibile e suggestiva per ascoltare dal vivo brani del noto compositore.

Per questo evento unico Roberto Cacciapaglia ha selezionato dal suo repertorio i brani più armonici creando un’esperienza di incanto, una relazione profonda tra ascoltatori e interprete. Un’altra esperienza di esplorazione sonora e di presenza del suono della sua lunga carriera.

Nelle parole del Maestro: “La musica può essere un ponte per toccare dimensioni intangibili e le vibrazioni sonore sono autostrade energetiche che ci permettono di comunicare. Una bella indicazione per il futuro, non solo della musica…”

Il concerto si svolgerà all’interno del Chiostro degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti

A fine concerto, con lo stesso biglietto, sarà possibile usufruire della colazione senza costi aggiunti

Sabato 28 Luglio 2018 orario di inizio 04:45, Prezzi: Posto unico € 10 + d.p INFO