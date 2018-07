Livorno: ultima notte dell’Archeologia al museo cittadino

Sabato 28 luglio sarà l’ultima Notte dell’Archeologia al Museo della Città di Livorno con un’apertura straordinaria fino alle 23; in programma Letture e Musica ispirate all’archeologia: “la medicina antica, dal mito alla scienza” ed un laboratorio per bambini: “Piccolo restauratori crescono:troviamo il pezzo mancante!”.

Sabato 28 luglio sarà l’ultima Notte dell’Archeologia al Museo della Città di Livorno, collocato nel Polo Culturale dei Bottini dell’Olio nel cuore de La Venezia. Si conclude infatti il ciclo di appuntamenti sul tema “Eroi e miti dell’antichità”, dedicati alla valorizzazione della preziosa collezione archeologica che il Museo custodisce attraverso letture, musica e performance teatrali.

In programma “Letture e Musica ispirate all’archeologia: la medicina antica, dal mito alla scienza” . Orario di spettacolo: repliche ogni 30 min a partire dalle ore 21.15 ( durata 20 min c.a.). E’ prevista una selezione di letture da poeti greci e latini, testi di storia che trattano di società, usi e costumi degli antichi, con particolare riferimento a quanto esposto nella collezione civica ; le letture saranno accompagnate da suggestioni musicali e danze ispirate al contesto, eseguite da giovani talenti livornesi. In particolare si trarrà ispirazione dalle raffigurazioni sulle urne (e dalla statua di Hygeia) per trattare l’argomento.

Anche sabato 28 luglio, come la scorsa settimana, il Museo organizza un laboratorio per i più piccoli: “Piccolo restauratori crescono:troviamo il pezzo mancante!”. Un archeologo esperto condurrà i bambini in una divertente visita guidata presso la sezione archeologica e,come veri archeologi-restauratori, dovranno cercare i pezzi di un vaso e ricomporlo integralmente.( 3,50 euro a bambino; è obbligatoria la prenotazione al numero: 0586/824551 – il laboratorio richiede un minimo di 6 prenotazioni ed un massimo di 25).

L’appuntamento rientra nel programma regionale “Le Notti dell’Archeologia” giunto quest’anno alla diciottesima edizione e che ha visto nel corso del mese aperture straordinarie serali e notturne con eventi dedicati nei musei, nelle aree e parchi archeologici della Toscana.

Ingresso: biglietto ridotto per l’ingresso alla sola sezione delle Collezioni cittadine (dove si svolgono gli eventi) €3,50. Biglietto ridotto per la visita all’intero museo compresa la sezione arte contemporanea €6,00 . Info: [email protected] .it; 0586-824551