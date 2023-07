Ritrova la bici rubata on line e riconosce i ladri

Ritrova la bici rubata su un sito di annunci online, fissa un incontro per riacquistarla e scopre che i venditori erano gli stessi che gli avevano venduto la due ruote appena pochi mesi prima.

Sono stati così denunciati con l’accusa di concorso in ricettazione due fiorentini, 33 e 34 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Il malcapitato è un peruviano, 30 anni, che dopo aver ritrovato su un sito di vendite su internet la sua bicicletta rubata qualche settimana fa in via fra Bartolomeo, ha deciso di riacquistarla. Ha fissato l’incontro con i venditori alla fermata della tramvia Arcidiocesi in viale Nenni. All’appuntamento, ieri pomeriggio, il 30enne si è presentato in compagnia di due amici e, secondo quanto emerso, ha riconosciuto nei due fiorentini coloro che gli avevano venduto la due ruote qualche mese fa.

E’ scoppiata una lite e alcuni passanti hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una volante e gli agenti hanno raccolto la denuncia del peruviano nei confronti dei due.