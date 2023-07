Incendio in fabbrica a Poggio a Caiano, operazioni bonifica proseguite tutta la notte

Incendio estinto ma rimangono ancora alcuni punti, all’interno del capannone, dove permangono dei focolai a causa dell’elevata concentrazione di materiale in deposito. Il personale di vigili del fuoco continua con le operazioni di bonifica e minuto spegnimento.

Le operazioni sono proseguite tutte la notte. In corso anche i primi accertamenti per ricercare le cause del rogo.

Intervento dei vigili del fuoco da sabato notte per un incendio sviluppatosi in un capannone industriale in via Lombarda a Poggio a Caiano, in provincia di Prato: due le ditte interessate dalle fiamme, una delle quali produce bomboniere. Non segnalati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 1:30.

L’incendio è stato poi posto sotto controllo ma i pompieri sono tuttora al lavoro. Sul posto impegnate tre squadre, dalla centrale di Prato, dal distaccamento di Montemurlo e Firenze, oltre a 4 autobotti, di cui una proveniente da Pistoia: il lavoro dei pompieri, si spiega, ha impedito che le fiamme si propagassero ad altre aziende.