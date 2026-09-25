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Rissa coi coltelli in una piazza di Lucca, 5 denunciati sono tutti feriti

By Raffaele Palumbo
lucca

Cinque indagati a Lucca per una rissa di piazza – uno scontro con accoltellamenti – fra tre immigrati dall’Egitto e due dall’Albania.

Il fatto risale al 22 settembre, avvenne in piazza San Michele e i carabinieri hanno individuato cinque dei partecipanti denunciandoli per rissa, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Tutti i cinque sono rimasti feriti, uno per un colpo di lama. Pattuglie della Sezione Radiomobile e della stazione dell’Arma di Piegaio hanno ricostruito la dinamica e rintracciato e identificato tutte le parti. C’era stato un diverbio poi la situazione è degenerata e si è passati alle vie di fatto. Si sono fronteggiati tre giovani egiziani, di 20, 23 e 24 anni, contro due albanesi, entrambi 22enni. Nella rissa vi è stato uno scambio reciproco di colpi, nel corso dei quali ad un certo punto i due albanesi avrebbero estratto dei coltelli. Un egiziano è stato accoltellato a un braccio, motivo per cui è stato poi portato al pronto soccorso in ospedale. Durante la lite sarebbe stato utilizzato anche uno spray urticante. Tra le aggravanti l’aver generato una rissa in luogo aperto al pubblico e l’aver utilizzato strumenti idonei all’offesa.
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