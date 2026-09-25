Incendio in un palazzo a Lucca, due morti e tredici feriti

Tragedia nella notte a Lucca, a San Vito, quartiere della prima periferia di Lucca. Per ragioni al momento ancora tutte da chiarire due persone sono decedute e tredici sono rimaste ferite.

Alle 23.30 circa del 24 settembre il Comando di Lucca è intervenuto per un incendio a piano terra in una palazzina a tre piani fuori terra in via Corsica, nel quartiere San Vito del Capoluogo cittadino. Le tre squadre intervenute hanno evacuato l’edificio portando fuori una dozzina di persone appartenenti a diversi nuclei familiari, tra cui un neonato, che si erano portati sui balconi in attesa dei soccorsi. Nel frattempo, è stato domato il vasto incendio nell’appartamento al piano terra. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati rinvenuti due corpi privi di vita. Sul posto è inoltre intervenuto personale del 118 e Polizia di Stato, mentre il Comune di Lucca si è attivato per trovare una sistemazione provvisoria ai residenti per via della provvisoria non fruibilità dell’edificio. Le vittime si chiamavano Maria Grazia Giorgetti, nata nel 1953, e Gianluca Del Papa, nato nel 1961. Entrambi sono lucchesi e vivevano insieme. Secondo ricostruzioni la donna sarebbe stata colta dal fuoco mentre si era addormentata nel soggiorno, dove i pompieri hanno trovato il suo corpo carbonizzato mentre il cadavere dell’uomo era nella camera da letto.