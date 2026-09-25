Gomme tagliate alle auto di cercatori di funghi nel Fiorentino

Pneumatici squarciati alle auto di alcune persone che nei giorni scorsi erano andate a cercare funghi a Montaione (Firenze), nella zona tra Pian delle Querce e via dei Cerroni.
A denunciarlo è l’amministrazione comunale che ha invitato coloro che avessero subito danni a denunciare quanto accaduto. Il Comune ha annunciato un rafforzamento dei controlli da parte della municipale, in particolare contro le soste irregolari. “I danni provocati sono un comportamento grave e inaccettabile – si legge in una nota – che non può in alcun modo essere giustificato, indipendentemente dalle eventuali infrazioni commesse. Eventuali violazioni delle norme sulla sosta o delle disposizioni che regolano la raccolta dei funghi devono essere accertate e sanzionate esclusivamente dagli organi competenti”. Il Comune chiede inoltre maggiori controlli da parte degli organi forestali competenti: “La raccolta dei funghi, e in particolare dei porcini, rappresenta una caratteristica importante dei nostri boschi e richiama numerose persone anche da fuori Comune. Proprio per questo è necessario che tutti rispettino le regole, sia per quanto riguarda la sosta dei veicoli sia per le modalità di raccolta”. Nei giorni scorsi un episodio simile c’era stato in un bosco a Mercatale Val di Pesa.