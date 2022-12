🎧 Riscaldamenti spenti e ascensori bloccati: la denuncia degli studenti del Machiavelli-Capponi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Firenze, ascensori bloccati, riscaldamenti spenti, un cortile chiuso e altri problemi di manutenzione nelle sedi scolastiche. Questa la denuncia del collettivo studentesco del liceo cittadino Machiavelli-Capponi.

Nella mattinata di oggi una delegazioni di studenti ha incontrato la preside Anna Pezzati e Massimo Fratini, consigliere delegato della Città metropolitana per l’edilizia scolastica. “Nell’incontro – spiega uno studente del collettivo – sono stati trattati i problemi di manutenzione e degli spazi scolastici. Noi riteniamo che la nostra scuola non sia a norma, sia pericolosa e quindi illegale“.

In podcast l’intervista ad una delle studentesse del Collettivo, Caterina Daffra, a cura di Ciara Brilli.

Tra i principali problemi denunciati dagli studenti “il cortile del plesso Frescobaldi che è chiuso da tre anni ed è diventato un cantiere, sempre in quella sede l’ascensore è stato chiuso a inizio ottobre e non ci sono alternative per salire le scale. L’ascensore del plesso Rinuccini, invece, è stato riparato cinque giorni fa, ma ieri si è nuovamente bloccato e sono intervenuti i vigili del fuoco per far uscire una studentessa. Poi abbiamo grossi problemi di manutenzione, soprattutto al plesso Frescobaldi, mentre al Rinuccini non funzionano i termosifoni, ci scaldiamo con le coperte“.

Durante l’incontro di oggi, spiega ancora il collettivo, Fratini avrebbe garantito la riapertura del cortile a gennaio e il ripristino degli ascensori a marzo. “Noi – conclude lo studente – continueremo a vigilare e farci sentire finché i problemi non saranno risolti“.