🎧 Firenze, al via le visite guidate al cantiere della statua equestre di Cosimo I de' Medici Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:03 Share Share Link Embed

Firenze, da domani sarà possibile visitare in piazza della Signoria il cantiere dei lavori di restauro alla statua equestre di Cosimo I de’ Medici, opera bronzea del Giambologna, commissionata da Ferdinando I de’ Medici.

Sotto la guida degli esperti di Cooperativa Archeologia, esecutori dei lavori di restauro, cittadini e studenti potranno entrare nella struttura che da qualche tempo circonda la famosa statua equestre, per ritrovarsi faccia a faccia con Cosimo I e il suo cavallo. Qui sarà possibile vedere i restauratori al lavoro e conoscere la storia della statua. Le visite guidate sono gratuite, su prenotazione obbligatoria e si svolgeranno fino alla fine dei lavori di restauro.

In podcast l’intervista all’assessora ai lavori pubblici Titta Meurcci, a cura di Chiara Brilli.

Per prenotare le date al momento disponibili sono: venerdì 16 e 23 dicembre, e venerdì 13 e 27 gennaio, con orario 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00. In merito a questa opportunità la vicesindaca Alessia Bettini ha parlato di “una grande occasione”, mentre per l’assessora ai lavori pubblici Titta Meucci si tratta di “un modo per far partecipare i cittadini alla storia di conservazione dei monumenti”.

Il restauro della Statua di Cosimo I de’ Medici è stato voluto e commissionato dal Comune di Firenze e realizzato grazie all’accordo con la maison fiorentina Salvatore Ferragamo che, tramite Art Bonus, ha elargito un’erogazione liberale di oltre un milione di euro. Tra le novità la fine del restauro della copia del David di Michelangelo, all’ingresso di Palazzo Vecchio, da oggi ‘libera’ dai ponteggi.