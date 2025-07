Raggiungono cima della basilica Santa Croce, nessun danno a struttura

Da un primo accurato riscontro non sono risultati danni evidenti alla struttura architettonica e agli apparati scultorei della facciata della basilica di Santa Croce a Firenze e non sono state inoltre riscontrate effrazioni agli ingressi sui percorsi interni del complesso monumentale.

E’ quanto emerso dalle verifiche, iniziate alle otto di questa mattina e condotte dal personale dell’area tecnica dell’Opera di Santa Croce, sulla basilica fiorentina dopo che sabato, in rete, è stato diffuso un video nel quale si vedono due persone che avrebbero raggiunto la cima della facciata.

Per effettuare le operazioni in quota, si spiega in una nota, come solitamente avviene anche per gli interventi di manutenzione della facciata, è stata utilizzata una piattaforma mobile. Nei giorni scorsi l’Opera di Santa Croce di Firenze ha presentato ai carabinieri una denuncia ipotizzando la violazione di domicilio, con l’ipotesi di ampliarla nel caso fossero stati riscontrati danni.