Riparbella, sindaco: 120 mm di pioggia in tre ore, mai vista una cosa del genere

A Riparbella nelle ultime tre ore sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista”. Così su Facebook Salvatore Neri, sindaco di Riparbella. Il Comune: “piano piano ripristinando tutte le viabilità principali” ma si “consiglia in ogni caso di percorrere tutte le strade del territorio solo se necessario e comunque con estrema cautela perchè sono presenti fango e detriti e sono ancora possibili smottamenti”.

Nell’area della provincia di Pisa colpita dal maltempo operano complessivamente 5 squadre ordinarie dei vigili del fuoco e 3 squadre specializzate in soccorso alluvionale: sono iniziate le operazioni di svuotamento dall’acqua delle abitazioni. “Il Botra è esondato e ci sono persone che devono ancora essere raggiunte dai soccorsi – ha scritto in un post pubblicato ore fa il sindaco di Riparbella Salvatore Neri -.

“Il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68. Squadre del Comune e delle associazioni di volontariato sono al lavoro sul territorio. I mezzi pesanti sono a lavoro per liberare la viabilità principale. Abbiamo aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione complessiva e per segnalazioni di emergenza potete chiamare il numero 0586 697305”.

“Fortunatamente non risultano persone ferite” aggiunge il sindaco di Riparbella. A Terricciola esondato il fiume Cascina in località La Fraschetta dove è stata evacuata una famiglia con figli piccoli mentre è stata chiusa e poi riaperta via della Cascina dove il fosso esondato “è tornato nei livelli di guardia e la strada è adesso pienamente percorribile”.

Segnalate anche alcune frane. A Montescudaio, “duramente colpito dalle forti piogge delle ultime ore” così il Comune, allagata la frazione di Fiorino️ mentre la zona di Casagiustri e la strada provinciale sono piene di detriti: “Si invita a fare la massima attenzione ed evitare gli spostamenti se non strettamente necessari”. Allagamenti in strada e garage segnalati anche nel Livornese, a Cecina. Interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco per allagamenti anche a Rosignano come scritto sui social dal governatore Eugenio Giani