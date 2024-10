Maltempo: tracimano torrenti nel Pisano, 15 persone tratte in salvo

Una violenta precipitazione ha interessato nella notte ampi territori dei comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola, nel Pisano.

Torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni: sono gli esiti dell’ultima ondata di maltempo che ha interessato il Pisano. Alcune vetture sono state trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. In particolare, si spiega dal comando di Pisa dei vigili del fuoco, gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15 persone recuperate dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate.

I salvataggi sono avvenuti quasi tutti, 13, nella zona Le Badie nel comune di Castelllina Marittima e 2 nel comune di Santa Luce. Stamani poi i vigili del fuoco sono intervenuti alle 5,45 in via Provinciale Vicarese, nel comune di Vicopisano, sempre nel Pisano, per un incidente stradale, che ha coinvolto un’auto uscita fuori strada e finita in un fossato pieno di acqua. L’ intervento del personale dei pompieri ha permesso alla conducente di uscire dall’abitacolo in sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine e personale del 118.

“Stamani sono a fare i conti dei danni che nell’area da Volterra a Cecina, nelle Colline metallifere, ha visto una situazione drammatica nella nottata per una bomba d’acqua su Santa Luce, Guardistallo, Montescudaio, nel posano. Stiamo monitorando quell’area dove ormai è da tre giorni che piove con grande intensità quindi il terreno stenta a recepire, i fiumi sono ingrossati quindi basta un supplemento per provocare l’esondazione. Si conferma quanto avvenne nella Piana fiorentina il 2 e il 3 novembre scorso: è il reticolato idrico minore” a creare problemi. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze parlando della situazione del maltempo in Toscana.

“Ormai – ha aggiunto Giani – abbiamo sempre più messo in sicurezza i grandi fiumi, quello che in questo momento deve concentrare la nostra attenzione è il prevenire le piene nei piccoli fiumi, torrenti, ruscelli che poi sono quelli che improvvisamente si gonfiano e fanno i danni come stanotte”.