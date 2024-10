Firenze, 39 evacuati per incendio quadro elettrico in stabile

Uno stabile di quattro piani è stato evacuato stamani intorno alle 5 in via di Scandicci a Firenze a seguito di un incendio a un quadro elettrico, con il fumo che ha poi invaso le scale del palazzo.

In tutto sono state 39 le persone, compresi bambini, che sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco intervenuti anche con le autoscale. Sul posto i sanitari inviati dal 118 che ha attivato la procedura di maxiemergenza. Tra i residenti del palazzo, secondo quanto appreso, in 15, tra cui 6 minori, sono stati trattati dai sanitari, tutti in codice verde: nessuno è andato in ospedale.

Da quanto appreso il quadro elettrico andato a fuoco era stato installato nel vano condominiale per lavori. Una volta spente le fiamme dai vigili del fuoco di Firenze e bonificato lo stabile, le famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni.

Sono nove le famiglie evacuate, a scopo precauzionale, dallo stabile di via di Scandicci a Firenze dove alle 5 si è sviluppato un incendio a un quadro elettrico posto nel vano condominiale.

Lo spiegano i vigili del fuoco intervenuti con due squadre, dal distaccamento di Firenze ovest e dalla sede centrale, e con due autoscale. Il quadro elettrico, si spiega anche, era stato installato per il cantiere allestito per la realizzazione dell’ascensore.