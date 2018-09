RiMateria: no vendita azioni, manifestazione Piombino

Il 22 settembre alle 10 si terrà una manifestazione a Piombino contro la vendita del 30% delle azioni di RiMateria, promossa dal Comitato di Salute Pubblica di Piombino Val Cornia.

Una manifestazione in piazza a Piombino (Livorno) per RiMateria, vogliamo dire no “alla decisione dei Comuni di cedere il 30% delle azioni di RiMateria (azienda partecipata che si occupa di smaltimento e bonifiche industriali) ai privati e contro la costruzione di una nuova discarica a Ischia di Crociano”. E’ quanto annunciato oggi in una nota dal Comitato salute pubblica Piombino Val di Cornia che, come promotore dell’iniziativa, chiama tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di protesta che si terrà sabato 22 settembre, alle 10, in piazza Verdi a Piombino.

Durante la manifestazione, che arriverà fin sotto il Comune, sono previsti alcuni interventi per spiegare alla cittadinanza quello che sta accadendo. “La decisione di fare una manifestazione”, è spiegato nella nota “è stata presa durante l’assemblea generale del Comitato poichè il 24 settembre verrà firmata la cessione del 30% delle azioni”.