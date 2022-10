Riapre InStabile Chapiteau

InStabile Chapiteau, una piccola oasi culturale davanti all’infinito sotto il Ponte di Varlungo, torna con un ricchissimo programma tra spettacoli dal vivo, world music e e circo contemporaneo. Inaugurazione sabato 15 e domenica 16 ottobre

InStabile Chapiteau – vero e proprio teatro mobile ubicato nella periferia sud della città sotto il Ponte del Varlungo – può finalmente proporre la sua stagione 2022/2023.

Nel programma troveranno spazio come sempre le arti dello spettacolo dal vivo, la world music e il circo contemporaneo. InStabile è un angolo di natura cittadino in uno spazio-tempo sospeso dove si incontrano artisti, si raccontano storie, si creano trambusti e ritmi nuovi, si balla e si vola in alto.

A InStabile Bistrot, inoltre, aperitivi al tramonto, cena con ristorante, pizzeria e griglieria. Grande attenzione alla qualità dei prodotti utilizzati, al rispetto dell’ambiente e al benessere della persona.

Per il “Grand Opening” del prossimo fine settimana: musica, spettacoli per tutte le famiglie e cabaret. Si parte sabato 15 ottobre alle 21:30 con Ajde Zora, un gruppo che nasce dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Dall’intento iniziale di proporre il frenetico repertorio balcanico prende presto forma la vera essenza del progetto che allarga i confini e si arricchisce della tradizione musicale gitana dell’Est Europa.

Domenica mattina alle 11:00 lo spettacolo di circo per bambini “Strani Umani” a cura della scuola di Circo Passe Passe: quattro simpatici alieni invitano il pubblico ad uno straordinario safari sul lontanissimo pianeta Terra alla scoperta dei suoi strani abitanti: gli umani. Musica, giocoleria, acrobatica a terra ed in aria, funambuli e monociclisti, poesia e comicità saranno sicuramente parte di un’ avventura sorprendente.

Alle 11:30 inizia il Sunday Music Brunch al quale si aggiungerà poi alle 13:00 la musica Jazz del Trionirico. Chiusura alle 17:30 con Circo – Cabaret InStabile: ritmi nuovi, voli vertiginosi e trambusti vari tra l’assurdo reale e il magnifico surreale. Uno Spazio-Tempo dove le anime artistiche possano incontrarsi, dove si perdono i confini tra l’assurdo reale e il magnifico surreale. InStabile è quel momento di sospensione tra l’equilibrio e il disequilibrio, tra il tempo Uno e il Due, un universo in un soffio di tempo dove abitano il genio e il folle, dove tutto può accadere. È quella piazza nello spazio-tempo sospeso dove si incontrano artisti, si raccontano storie, si creano trambusti e ritmi nuovi, si balla e si vola in alto. Il Cabaret InStabile è quella piazza dove puoi trovare sempre l’inaspettato e qualche cosa bella. In scena: Giulivo Clown, Dario Castiello, Franco Guaranà, Leonardo Cappellini, Francesco Gherardi, Niccolò Piccioli, Eva Agostinelli, Federica Mafucci, India Baretto, Kiki Rugiada e Franco Guaranà.

Maggiori informazioni e programma completo disu www.cirkfantastik.com/instabile – Fb e Instagram (Instabile Culture in Movimento). Info e prenotazioni spettacoli, corsi, seminari: 3669772005 – prenotazioni ristorante: 3338902161 (whatsapp o tel. ore 15-18). Biglietti per gli spettacoli e i concerti ridotti per under 12, over 65, studenti, soci Arci – email: instabileteatrocirco@gmail.com.