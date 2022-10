San Miniato: chiude cane in bagagliaio per un giorno, denunciato

L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente-Italiambiente in una nota ha raccontato quanto avvenuto a San Miniato Basso (PI): un uomo ha chiuso il cane nel bagagliaio della propria vettura posteggiandola e coprendola con un telo, ma i flebili guaiti del cucciolo di meticcio sono stati sentiti dai carabinieri che hanno salvato l’animale e denunciato il proprietario.

“La cosa più sconcertante di questa vicenda – spiega Aidaa -, accaduta in provincia di Pisa, nella cittadina di San Miniato Basso, è la motivazione adotta dal giovane autore di tale

vergognoso gesto che poteva costare la vita al cane, ha sostenuto infatti di aver chiuso il cucciolo nel bagagliaio perchè guaiva e gli dava fastidio”. L’associazione ha annunciato

due azioni: “Per prima cosa oggi manderemo alla procura una denuncia per maltrattamento di animali a carico di questo personaggio che con il suo scellerato e criminale comportamento ha messo a repentaglio la vita del cucciolo che è rimasto chiuso nel bagagliaio della sua auto per un giorno intero”.

“Ma soprattutto – scrivono gli animalisti- chiediamo che il cucciolo ora affidato ad una associazione e rinchiuso per il momento in un canile non sia più restituito a questo personaggio al quale in futuro non deve essere concesso di possedere alcun animale. Se serve noi come Aidaa siamo pronti a fare la nostra parte per togliere il cucciolo dal canile ed affidarlo ad un’altra famiglia, ovviamente senza voler prevaricare nessuno tantomeno i volontari dell’associazione che siamo certi con amore ora si stanno prendendo cura di quella meravigliosa bestiola”.