Da venerdì 10 giugno l’apertura di InStabile, lo spazio culturale in riva all’Arno, 3 mesi di programmazione, più di 100 eventi in calendario. Circo contemporaneo, musica jazz, cabaret, teatro, laboratori artistici, danza e molto altro ancora.

Venerdì 10 giugno – prenderà il via la programmazione estiva, facendo diventare InStabile, fra le altre cose, il palco estivo della World Music e del circo contemporaneo a Firenze .

Il weekend parte infatti con una due giorni un giro del mondo musicale toccando sonorità brasiliane, colombiane e africane . Venerdì 10 sul palco i Pulsar: un gruppo di giovani che con sole percussioni riciclate riportano alla luce il sound sud americano proprio della batucada brasiliana con contaminazioni da stili affini. A loro si aggiungono i Super Cumbia y la Liga de la Alegrìa, un gruppo che dedica il 100% del suo tempo viaggiando per tutti i continenti, “piantando l’Energia della Cumbia del Monte”, un ritmo potente in grado di esorcizzare istantaneamente dalle cattive abitudini.

Sabato 11 invece è la volta di Sandro Joyeux ricercatore di suoni del mondo, “un milione di chilometri chitarra sulle spalle”, Sandro Joyeux getta ponti tra culture diverse cantando in lingue lontane, dal bambara del Mali all’Urdù del Pachistan.

Concerti e spettacoli di circo contemporaneo gratuiti con artisti d’eccezione che vedono la collaborazione tra spazi culturali toscani ed emiliani all’interno del progetto TransAppenninica ARTRIS: tre spazi in connessione artistica e ad alto impatto creativo in movimento tra spazi di boschi e città. Tra questi InStabile Chapiteau,Officina Acrobatica e Montagò Artris. Un viaggio e una sinergia artistica che permette all’arte del circo e della musica di spostarsi tra Firenze, Bologna e Grizzana Morandi e seminare buoni semi.

Il programma prende il via venerdì 17 giugno con la Bologna Bridge Band, una brass band che prende ispirazione dalla ricca tradizione musicale di New Orleans. Uno stile caratterizzato dalla spontaneità del jazz delle origini che viene arricchito aggiungendo una buona dose di funk e hip-hop. Questo mix di generi, accompagnati da coreografie e outfit eccentrici e colorati, rievocano l’atmosfera singolare delle feste e delle parate di New Orleans dove il pubblico è partecipe e coinvolto quanto i musicisti.

Sabato 18 giugno arriva La Sbrindola, compagnia di circo contemporaneo e musica con Shock ‘em all. Una pièce delirante, un duello tra un giocoliere ed un batterista: una forsennata ricerca ritmica e musicale da una parte, una bizzarra, corporea ed estroversa giocoleria dall’altra. E con “Vibrella Sound” nasce tra le peggiori strade dei migliori festival d’Europa: due eccentrici personaggi arrivano pedalando con il preciso intento di scatenare un dancefloor.

La collaborazione con TransAppenninica ARTRIS si conclude sabato 16 luglio con il Circo Pacco: “Uno spettacolo incredibilmente privo di serietà”, tra clown, teatro fisico, magia comica, giocoleria e acrobatica eccentrica. In scena Frank Duro e Gustavo Leumann. Rifiutati dal “Nouveau Cirque” e radiati dal circo classico, ai due eccentrici figuri non resta che creare il proprio circo: il Circo Pacco. Nel tentativo di allestire il loro spettacolo cercano di guadagnarsi la scena e accattivarsi il pubblico.

Il programma di Renaissance InStabile prosegue poi martedì 5 luglio con Fischermanns Orchestra, band svizzera di 10 musicisti per una ricerca sperimentale con sonorità Jazz e World Music. La musica di questo ensemble è caratterizzata dalla versatilità musicale dei suoi membri, che unendo le loro esperienze personali, portano suoni e sfumature del mondo, dalla musica sudamericana alla musica africana, sperimentando anche forme contemporanee di improvvisazione. Dalla sua formazione nel 2007 la band si è esibita in tutto il continente europeo.

L’8 luglio è invece la volta di Jembaa Groove, gruppo tedesco di 7 elementi afro-soul con sede a Berlino fondato nella fine 2020 da Yannick Nolting (basso, compositore, produttore) e Eric Owusu (voce, percussioni, cantautore). I due artisti accomunati da una ricerca stilistica e musicale che guarda al panorama underground di Berlino con contaminazioni dei ritmi soul, dei tradizionali suoni dell’Africa occidentale e America nera degli anni ’70, si approcciano ai sound contemporanei collaborando con artisti di nota fama come Ebo Taylor e Pat Thomas, Lee Fields e Ikebe Shakedown.

Il 12 luglio MagdaClan Extra Small, l’equipe extra small della compagnia MagdaClan, nata dalla volontà di ritornare all’aperto, in strada e in piazza, per far proseliti e un pubblico di fedeli, presenta lo spettacolo SIC TRANSIT, con Alessandro Maida.

Infine il 19 e il 20 luglio Cie Rampante. Dalla Spagna una compagnia di circo contemporaneo argentino che crea un mix di teatro, danza, circo e umorismo in un modo molto personale e unico. Presenterà lo spettacolo ROCOCO’, una creazione singolare caratterizzata dalla forte miscela di tecniche (acrobatica, giocoleria, ruota cyr e umorismo) che offre uno spettacolo molto versatile con un linguaggio del corpo forte, dinamico e visivo.

Maggiori informazioni online su www.cirkfantastik.com/instabile – Fb e Instagram (Instabile Culture in Movimento). Info e prenotazioni spettacoli, corsi, seminari: 3669772005 – prenotazioni ristorante: 333 8902161 (whatsapp o tel. ore 15-18). Biglietti per gli spettacoli e i concerti ridotti per under 12, over 65, studenti, soci Arci e Controradio – email: instabileteatrocirco@gmail.com.

InStabile – culture in movimento – Via della Funga 27b – Firenze

Parcheggio consigliato intorno a Via Emilio Visconti Venosta, Via Villamagna e Via del Bisarno.