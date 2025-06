www.controradio.it 🎧 Dal 1 al 6 luglio torna a Firenze Stella Rossa Fest, il festival di Arci Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

E’ la VII edizione, per la terza volta  si svolgerà alla SMS di Rifredi. Oltre 150 volontari e volontarie coinvolti nel festival per realizzare un’edizione fatta di concerti, dj set, talk, cene, laboratori e spazi per i più piccoli. Â

Concerti, dj set, talk, cene, laboratori e spazi per i più piccoli: è il menù consolidato della Stella Rossa Fest che tona all’SMS di Rifredi, in via Vittorio Emanuele. Un festival che è anche  modo per entrare nel mondo ARCI, attraverso una vetrina che mette in mostra quello che l’Associazione fa quotidianamente. Socialità , cultura, intrattenimento, e chi più mie ha più ne metta,.

La Stella Rossa Fest 2025 si aprirà il Martedì sera con la finalissima della V edizione del Firenze Suona Contest, il concorso nazionale di musica originale nato per promuovere giovani band, cantautrici e cantautori di tutta Italia. Sul palco del Festival saliranno le sei band finaliste tra le ventiquattro che, selezione dopo selezione hanno raggiunto la finalissima.

Mercoledì 2 Luglio, sul palco della Stella Rossa, arriva Piotta. Il cantautore, rapper, produttore e scrittore romano, punto di riferimento della scena urban italiana fin dagli anni ’90, con un concerto in cui condenserà tutta la sua carriera.

Giovedì 3 Luglio sarà la volta di Amalfitano, il progetto solista di Gabriele Mencacci, che arriva a Firenze dopo il successo del primo album “Il Disco di Palermo” e la conferma lo scorso anno con “Tienimi la mano, Diva”.

Venerdì 4 Luglio la SMS di Rifredi si trasformerà in una balera d’altri tempi, con il concerto de L’Orchestrina di Molto Agevole, una compagine composta da elementi provenienti dal firmamento classico (Monteverdi Choir, Conservatorio di Milano, 19’04”) e rock underground (Calibro 35, The Winstons, Mariposa).Â

Sabato 5 Luglio al Festival torna il momento della “Froceria”, la festa lgbtqia+ della Stella Rossa, organizzata in collaborazione con Azione Gay e Lesbica. Sul palco saliranno Dolce Potente

Domenica 6 Luglio infine, gran finale con Arci e La Chute che presentano una serata speciale dedicata alla voce, al canto e alla parola, un segno e una caduta: il racconto vocale e musicale di quell’incredibile consorzio di autoproduzioni discografiche denominato La Chute dischi. Sul palco, Magosanto, Massimiliano Larocca, Gargamella, Demon Agios e Giulia Millanta.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero.

Al festival Stella Rossa anche talk. Martedì 1 Luglio alle 18:30 con “Razzismi made in Italy: idee e pratiche di superamento”, Mercoledì 2 Luglio, sempre alle 18:30 si parlerà invece dei 30 anni dalla strage di Srebrenica. “Srebrenica. Trent’anni dopo”. Giovedì 3 Luglio sarà ospite di Stella Rossa Clara Mattei, Direttrice del Centro di Economia Eterodossa dell’Università di Tulsa, che presenterà “L’economia è politica”, un libro che ribalta il racconto consueto dell’economia . Venerdì 4 Luglio si parlerà invece di “Etica e sostenibilità , dentro e fuori dal piatto”, con Eleonora Riso (Chef, Vincitrice di Masterchef Italia 2024) e Alberto Grandi (Professore di Storia del cibo all’Università di Pavia, Autore del bestseller, poi tramutato nel podcast D.O.I. Denominazione di Origine Inventata).

Sabato 5 Luglio sarà il giorno invece di “Essere alleate – un workshop di ‘disempowerment’ maschile” a cura di Superterrestre APS. L’inizio del workshop è fissato per le 16.00 e per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a [email protected]

La Domenica come da tradizione sarà dedicata al talk organizzato nell’ambito del Bliff Fest, ovvero il mini festival del fumetto della Stella Rossa.

Anche quest’anno, durante i 6 giorni del festival, sarà attivo lo spazio A CASA DEL POPOLO, la Sagra dei Circoli Arci: il ristorante curato dai volontari e dalle volontarie dei Circoli Arci di Firenze e provincia. Ogni sera della Stella Rossa Fest sarà infatti possibile fermarsi a mangiare, a prezzi popolari, con i menù tradizionali del nostro territorio, orgogliosamente conservati e tramandati nei decenni dalle brigate culinarie dei Circoli Arci fiorentini. Lo spazio ristorante sarà aperto tutte le sere e non è prevista la prenotazione.

“Una edizione che mette in evidenza il lavoro e la passione che Arci Firenze mette in questo festival” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Attraverso musica, cultura e impegno sociale, si crea un momento di unione, rispetto e sostenibilità per tutta la comunità . Tanti appuntamenti in musica, cene, laboratori e giochi per bambini che per sei giorni animeranno l’Sms di Rifredi anche grazie al lavoro di oltre 150 volontari e volontarie”.

“Siamo orgogliose e orgogliosi di questa settima edizione della festa – spiega la Presidente di Arci Firenze Marzia Frediani – sia per la qualità del programma che per la grande partecipazione in termini di volontariato, di presenza di circoli e case del popolo e per la rete di sostegno e supporto territoriale che si allarga sempre più. Come ogni anno abbiamo cercato di tenere insieme impegno, cultura, accessibilità e sostenibilità cercando di fare della nostra festa un piccolo ecosistema virtuoso. Quest’anno più che mai – conclude la Presidente di Arci Firenze – sentiamo l’urgenza di esprimere tutta la nostra migliore energia per dire a noi stessi e a chi verrà a trovarci che in questo mondo umano interconnesso, purtroppo così più vicino al baratro, dobbiamo provare a fare le piccole cose e le grandi cose con consapevolezza, etica e responsabilità . La festa è il nostro modo di stare insieme, un modo pacifico e rispettoso delle differenze, e faremo quello che possiamo per rendere questa occasione significativa per chi sceglierà di esserci”.

