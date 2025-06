Torna Cinema nel Chiostro

Tra gli stranieri, i migliori titoli d’autore, per citarne alcuni: No other land, vincitore agli Oscar, A complete unknown, il biopic di Bob Dylan, Sotto le foglie di François Ozon, Scomode verità di Mike Leigh, La trama fenicia di Wes Anderson.

Anche un’anteprima in programma il 20 luglio, la commedia francese La famiglia Leroy di Florent Bernard con, tra gli altri, Charlotte Gainsbourg, il racconto di un weekend organizzato dal marito per salvare il suo matrimonio: un viaggio ai confini della storia familiare. Un viaggio che durerà per sempre.