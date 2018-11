Riapre Giardino di Boboli Firenze dopo danni maltempo

Firenze, riaperto da giovedì, dopo due giorni di chiusura a seguito della caduta di cinque cipressi a causa del maltempo, il giardino mediceo di Boboli a Firenze, parco monumentale e museo ‘open air’.

Benché di nuovo visitabile, però, a Boboli ci sono ancora alcune zone dove proseguono le operazioni di manutenzione e ripristino, pertanto – spiega una nota – restano non accessibili al pubblico. In particolare, si tratta del Viottolone dei Cipressi, di parti della Cerchiata grande e del Prato delle Colonne e dell’area in cui si trova il Tepidario. Verranno riaperte nei prossimi giorni, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza.

In coincidenza con la riapertura, tra l’altro, entra in vigore anche a Boboli, il biglietto di bassa stagione: fino alla fine di febbraio il biglietto singolo costerà 6 euro invece di 10.