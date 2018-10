Firenze, Boboli: presentato progetto restauro Kaffehaus

🔈Firenze – Al Giardino di Boboli hanno ripreso a zampillare le fontane di Ganimede e della Grotticina del Kaffeehaus, Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, ha infatti presentato alla stampa e tagliato il nastro inaugurale, delle due fontane restaurate.

Nell’occasione è stato presentato anche il progetto di restauro dell’intero Kaffeehaus, sempre in Boboli, il padiglione completato nel 1776 circa, su disegno di Zanobi del Rosso, l’architetto del Granduca Pietro Leopoldo, che quando i lavori, saranno finiti, tornerà ad essere un punto di sosta e ristoro, dal quale godere la vista del giardino, sullo sfondo di un panorama unico sulla città.

L’intervento ha riguardato il bacino, il fusto centrale, il plinto di base in pietra, il setto murario perimetrale di forma ovoidale e la soprastante cimasa in pietra della fontana di Ganimede, interessati dalle operazioni di pulitura e di protezione dei materiali lapidei. Inoltre è stato attuato il ripristino funzionale e impiantistico dell’apparato idraulico.

È stata restaurata anche la Grotticella del Kaffeehaus: incassata al centro del muro di sostegno alle due rampe di scale “a tenaglia” che portano all’edificio, essa era stata concepita per infondere un senso di piacevole frescura prima di entrare nel padiglione. Dopo averla liberata dalla erbe infestanti è apparso evidente che nulla restava dell’antico impianto idrico che inumidiva le pareti. Sono state introdotte nuove tubazioni, opportunamente forate per ricreare una generosa e suggestiva gocciolatura sui massi. Anche la parte esterna della grotta è stata sottoposta a restauro: nel corso degli anni, infatti, le spugne erano state in gran parte sostituite da sassi, e gli schienali in cotto delle due sedute in pietra, riportavano scritte lasciate dai visitatori. Il tutto è stato ripulito, consolidato, e riportato a una situazione quanto più possibile simile a quella originaria.

Quando i lavori, che partiranno tra poco, saranno finiti il Kaffeehaus, a Boboli, tornerà ad essere un punto di sosta e ristoro dal quale godere la vista del giardino, sullo sfondo di un panorama unico sulla città. È stato messo a punto il progetto definitivo che riguarderà esterni ed interni, illuminazione, messa a norma degli impianti, e tutto il necessario perché questo gioiello architettonico, ispirato al barocchetto viennese e al gusto orientaleggiante in voga nella capitale asburgica da metà Settecento, recuperi la sua funzione originale di caffè elegante.



I lavori nel giardino che ammontano a circa 150mila euro, e il restauro architettonico che costa circa 600mila euro, sono stati resi possibili anche grazie ad una generosa donazione di 100mila euro da parte di un visitatore innamorato di questo gioiello settecentesco.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Eike Schmidt