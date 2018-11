Arrestato nel Senese esponente clan camorra, Rione Traiano

Sinalunga in provincia di Siena, i carabinieri di Bettolle hanno dato esecuzione ad un’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli, esecutiva da mercoledì, nei confronti di un esponente della camorra, Ciro Puccinelli, 29 anni, residente a Napoli ma domiciliato nel comune di Sinalunga.

Gli investigatori lo rendono appartenente all’omonimo clan, riconducibile alla camorra ed operante nel quartiere napoletano di Rione Traiano.

Il riesame di Napoli ha così ripristinato la custodia in carcere a carico del 29enne il quale, riferiscono i carabinieri, deve espiare la pena di 17 anni e 9 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante dell’art. 7 legge 203/91.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Siena.