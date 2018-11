Rock Contest 2018: quarta eliminatoria, martedì 6 novembre al Glue di Firenze

Continuano le esibizioni delle band selezionate del Rock Contest 2018, questo appuntamento si sposta al Glue Alternative Concept Space di Firenze, sempre ad ingresso libero. Martedì 6 novembre 2018 dalle 21.30

LEAD TO GOLD Downtempo, elettronica, un cammino che prende il via dal post-punk, passa dalla scuola di Bristol per giungere una personale, ipnotica, miscela. Insieme dal 2014, vengono da Siracusa, cantano in inglese.

L’EDERA L’Edera è Alberto Manco, giovane cantautore salentino studente a Parma. Il progetto nasce nel 2013, ha all’attivo l’ep “Rampicante” del 2016 che lo porta ad aprire i concerti di artisti della scena indipendente italiana come Dente, Colombre, Giorgio Poi.

LISTREA In quattro, tra i 15 e i 18 anni, nascono a Brescia nel 2018 prendendo il nome da una piccola valle misteriosa e pressoché sconosciuta, in tema con i testi (in italiano) a sfondo “naturalistico”. La base strumentale unisce suoni alternative rock a suggestioni neo-folk di matrice anglosassone.

MEDS Romani, insieme dal Settembre 2014. A Giugno del 2015 entrano in collaborazione con Steve Lyon (produttore di Depeche Mode, The Cure, Subsonica) con il quale registrano alcuni brani, mentre Fefo Forconi (Almamegretta) prosegue la produzione del primo EP. Il primo singolo, Call me White, sarà accompagnato da un video realizzato da Marco Mori, 3D graphic designer già collaboratore della Nike. L’EP, sarà pubblicato ad inizio 2019.

L’OPERA DI AMANDA L’Opera di Amanda è un trio indie rock con sfumature “cinematiche”. Hanno all’attivo due ep “L’Opera di Amanda” (2013), “Chimere” (2015). A gennaio 2019 è programmata l’udita del primo album effettivo, “Farfalle”. Vengono da Trento, cantano in italiano.

ROOMS BY THE SEA Giovanissimo quartetto fiorentino (due ragazzi, due ragazze), dedito ad una forma di folk rock “evoluto” in inglese, guidato dalla matura e particolarissima vocalità della cantante.

