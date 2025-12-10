Revocato lo sciopero dei servizi ambientali: raggiunta l’intesa sul contratto nazionale

Controradio Streaming
 È stato revocato lo sciopero degli operatori dell’igiene ambientale previsto per oggi, mercoledì 10 dicembre, dopo che nella tarda serata di ieri le parti hanno raggiunto un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Servizi Ambientali per il triennio 2025-2027. L’intesa è arrivata al termine di una lunga trattativa tra le organizzazioni sindacali e le controparti datoriali. La decisione di fermare la protesta comporta anche l’annullamento del presidio regionale che i lavoratori del settore avrebbero dovuto tenere questa mattina a Firenze, davanti alla sede di Anci Toscana. La mobilitazione era stata proclamata a sostegno del rinnovo contrattuale, con al centro il tema dei salari, delle tutele e del riconoscimento del ruolo essenziale svolto dagli addetti all’igiene urbana. «Alle 22.40 di ieri sera è stata raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei Servizi Ambientali 2025-2027. Vengono così meno le motivazioni del previsto sciopero nazionale indetto da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, che si considera quindi revocato», spiegano i sindacati in una nota. Nelle prossime settimane il testo dell’intesa sarà sottoposto alle assemblee dei lavoratori per la ratifica definitiva.

