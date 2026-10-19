Resta inagibile scuola del Fiorentino dopo vandalismi

Resta inagibile l’istituto superiore Federigo Enriques di Castelfiorentino (Firenze), dove nella notte tra il 15 e il 16 ottobre un gruppo di ragazzi si sono introdotti nella struttura, svuotando gli estintori all’interno dei locali e danneggiando arredi, fontanelli e distributori automatici.
Resta inagibile l’istituto superiore Federigo Enriques di Castelfiorentino (Firenze), dove nella notte tra il 15 e il 16 ottobre un gruppo di ragazzi si sono introdotti nella struttura, svuotando gli estintori all’interno dei locali e danneggiando arredi, fontanelli e distributori automatici. La dirigente scolastica ha comunicato al Comune che la scuola è rimasta chiusa per “motivi urgenti e contingibili di sicurezza”, in particolare a causa del “pluviscolo degli estintori che si diffonde facilmente”. La sindaca Francesca Giannì ha quindi firmato un’ordinanza con cui dispone “l’immediata inibizione all’utilizzo degli edifici” invitando a “provvedere con sollecitudine, entro sette giorni, alla esecuzione delle operazioni di verifica da parte di tecnici”. Secondo la dirigente per la riapertura sarebbero necessarie la pulizia dei locali da parte di una ditta specializzata nella bonifica delle polveri sottili, la ricarica degli estintori, il ripristino degli arredi e la verifica su un muro perimetrale esterno e su un possibile punto di scasso ad una porta di accesso laterale.