🎧 Svastiche e vandalismo dentro il Liceo Michelangiolo di Firenze, la denuncia della dirigente

Svastische e croci celtiche all’interno del Liceo Classico Michelangiolo. La scuola vandalizzata durante il periodo di chiusura per le festività. La dirigente Federica Gambogi scrive una lettera a studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico esprimendo rammarico e comunicando l’adozione di nuove misure per garantire sicurezza. Avvisate anche le autorità.

“Con profondo rammarico e preoccupazione vi informo che, durante il periodo di chiusura per le vacanze, si sono verificati episodi di intrusione non autorizzata nei locali della scuola. A seguito di questi atti, sono stati rinvenuti segni vandalici di natura estremamente grave, tra cui simboli come svastiche e croci celtiche, notoriamente associati a ideologie di odio e discriminazione”. Così la dirigente scolastica del Liceo Classico Michelangiolo di Firenze, Federiga Gambogi, in una lettera inviata a studenti, genitori e personale docente a seguito dei gravi episodi di vandalismo verificatisi all’interno della scuola.

“Questi atti offendono non solo i principi e i valori fondamentali di rispetto, inclusione e convivenza civile che la nostra scuola promuove, ma l’intera comunità scolastica, che si impegna quotidianamente nella costruzione di un ambiente educativo accogliente e aperto a tutti.

Ho già provveduto a segnalare quanto accaduto alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto. Nel frattempo, ho adottato ulteriori misure per garantire la sicurezza della scuola, inclusa una maggiore attenzione ai controlli di accesso e alla sorveglianza degli spazi scolastici, nonché è stata effettuata formale richiesta alla Città Metropolitana per l’installazione di un impianto di allarme e videosorveglianza all’esterno dei varchi di ingresso.

Chiedo a tutti voi di essere uniti nel condannare con fermezza questi atti. Invito studenti, famiglie e personale scolastico a contribuire, ognuno secondo le proprie possibilità, a mantenere viva la cultura del dialogo, della pace e del rispetto reciproco, valori che rappresentano il fondamento della nostra comunità”.

NELL’AUDIO l’intervista all’assessora all’istruzione della Regione toscana, Alessandra Nardini