NCC, Firenze: violata territorialità, Tar Toscana revoca autorizzazione 

Le società che forniscono un servizio di Ncc (Noleggio con Conducente) hanno l’obbligo di di avere sede e rimessa operativa reale nel Comune che rilascia l’autorizzazione. In base a questo principio Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso della società Sky Road 236, confermando la revoca di una autorizzazione per servizio di Ncc, a suo tempo rilasciata dal Comune di Scarperia San Piero (Firenze), nel Mugello, per violazione del vincolo di territorialità.

Ne dà notizia il gruppo anti-abusivismo fiorentino secondo cui si tratta di “una sentenza netta”.

Il Tar, spiegano, “ha chiarito senza ambiguità che l’obbligo per le imprese Ncc di disporre di una sede e di una rimessa operativa reale (non fittizia) nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione è ancora in vigore”.

In una nota il gruppo ricorda che “il Comune di Scarperia e San Piero aveva già revocato altre autorizzazioni ritenute irregolari, come l’autorizzazione 36, decaduta con atto del 13 giugno 2018. La nuova sentenza rafforza un orientamento chiaro: la tutela della legalità e del lavoro regolare nel trasporto pubblico non di linea è una priorità”.

A Firenze “la legalità non è negoziabile: chi lavora nel trasporto pubblico non di linea deve attenersi scrupolosamente alla normativa vigente”