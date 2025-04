Morte Rossi: ‘lesioni polso sono di tipo lacero-contuso quindi poco compatibili con una caduta’

Lo si legge nel resoconto stenografico della riunione odierna della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo comunicazione di Banca Mps, David Rossi, il 6 marzo 2013 quando il manager precipitò dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni.

“Da un primo esame delle lesioni, il dottor Robbi Manghi ha ritenuto che le lesioni sul polso sinistro di David Rossi siano di tipo lacero-contuso quindi poco compatibili con una caduta a stampo di quel tipo. Ha inoltre sollevato dei dubbi sull’origine delle lesioni, se cagionate dalla caduta invece che da altra causa, come una pressione esercitata in altro modo”.

“Nella giornata di ieri, 23 aprile, hanno avuto inizio le operazioni peritali sull’orologio di David Rossi e sull’origine delle lesioni rilevate sul suo polso sinistro”, si legge ancora nel resoconto stenografico firmato dal presidente della commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci, “i collaboratori esterni della Commissione incaricati – il dottor Robbi Manghi, medico legale, e il tenente colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, del Ris di Roma – depositeranno a breve una relazione sulle operazioni svolte e che si stanno svolgendo in questi giorni, nonché sui risultati ottenuti, di cui si darà compiuta successiva comunicazione”.

“L’orologio era un Sector Expander cronografo e sono stati reperiti separatamente anche i cinturini perché erano realizzati da un’altra casa produttrice, la Casio; si tratta di un cinturino in caucciù, abbastanza particolare e voluminoso”, si spiega nel documento dove si legge anche che “da una verifica fatta, sempre nella giornata di ieri, anche sul video, è stata valutata l’opportunità – e lo valuteremo poi nelle prossime sedute – di fare una perizia aggiuntiva anche sul video, perché dal video non si vede in alcun modo sul polso sinistro o destro di David Rossi la presenza di un cinturino così visibile: spesso, largo e di colore nero”.