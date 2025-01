www.controradio.it Morte David Rossi: a processo ex Comandante dei Carabinieri Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

L’ex Comandante dei Carabinieri di Siena è stato rinviato a giudizio per false dichiarazioni nell’inchiesta sulla morte dell’ex responsabile comunicazione di Mps David Rossi. La prima udienza sarà ad aprile.

Stiamo parlando di uno dei protagonisti di una vicenda oscura che continua a non trovare una sua verità riconosciuta dalla legge. La vicenda è quella di David Rossi morto il 6 marzo 2013. Rossi era il capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) e fu trovato morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano della Rocca Salimbeni, sede della banca. Uno dei protagonisti è l’ex Comandante provinciale dei Carabinieri di Siena Pasquale Aglieco che, secondo la Procura di Genova avrebbe mentito. Aglieco aveva – in sede di Commissione parlamentare di inchiesta – raccontato fatti clamorosi in merito alla perquisizione dello studio di David Rossi dopo la sua morte. Dichiarazioni che portarono a delle imputazioni dei tre Pm senesi presenti sul posto, accusati di aver compromesso la scena, occultando indizi e manomettendo le indagini. I tre Pm furono poi prosciolti. Ora la Procura di Genova chiede e ottiene il rinvio a giudizio di Aglieco perché – contrariamente a quanto da lui sostenuto – non si presentò nella sede Mps per un caso. Disse di aver notato un auto della polizia e di essersi incuriosito. Per i Pm non fu così e da chi fu avvertito di quanto accaduto ancora non si sa. Il processo – la prima udienza – ci sarà ad aprile, mentre nel frattempo Aglieco si è trasferito ad Hammamet dove peraltro è stato condannato ad otto mesi per aver falsificato un atto dell’anagrafe per ottenere la targa tunisina dell’automobile.