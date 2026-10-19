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ToscanaCronacaMorte Rossi, Commissione inchiesta fa nomi di due presunti coinvolti
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Morte Rossi, Commissione inchiesta fa nomi di due presunti coinvolti

By Raffaele Palumbo
Commissione di inchiesta parlamentare

Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte David Rossi nel corso della riunione di oggi dell’Ufficio di presidenza fa i nomi di due presunti coinvolti nella morte di Rossi.

“In base agli elementi acquisiti dalla Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari, quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi, e Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni”. Lo ha detto Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte David Rossi nel corso della riunione di oggi dell’Ufficio di presidenza. “L’Ufficio di presidenza ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell’ambito di alcuni colloqui con detenuti” ha detto Vinci.
“Non so niente, non conosco nessuno di questa vicenda, l’unica volta che sono stato a Siena è stato per comprare un paio di scarpe, non ho nulla a che fare con questa vicenda”. Così Gabriele Ceccherelli, ex calciante del Calcio storico fiorentino, commenta le dichiarazioni di stamani del presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, che lo ha indicato “quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento ancora non individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva nei confronti di David Rossi”.
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