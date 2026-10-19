Lorenzo Tombelli confermato presidente di Aned Firenze

Lorenzo Tombelli è stato confermato presidente della sezione fiorentina di Aned ((Associazione nazionale degli ex deportati nei campi nazisti) nel corso del consiglio direttivo dell’Associazione, riunitosi al Memoriale delle Deportazioni.
Lorenzo Tombelli è stato confermato presidente della sezione fiorentina di Aned ((Associazione nazionale degli ex deportati nei campi nazisti) nel corso del consiglio direttivo dell’Associazione, riunitosi al Memoriale delle Deportazioni di viale Giannotti, e che ha nominato vicepresidenti Alessio Ducci, Giulia Romagnoli e Tamara Tagliaferri. La conferma arriva in una fase nella quale, secondo Tombelli, si spiega in una nota, il ruolo dell’Aned e delle associazioni antifasciste assume una responsabilità ancora maggiore: non soltanto mantenere viva la memoria della deportazione e della Resistenza, ma leggere il presente alla luce di quella storia. “Viviamo una fase storica nella quale nulla può più essere dato per acquisito – afferma Tombelli -. La democrazia, le libertà, i diritti e i principi sui quali abbiamo costruito le nostre società sono sottoposti a una pressione crescente. Le guerre, il ritorno della logica della forza nelle relazioni internazionali, la crescita dei nazionalismi e delle culture autoritarie ci impongono lucidità e attenzione costanti. In questo tempo l’antifascismo non può limitarsi alla memoria di ciò che è stato, ma deve interrogarsi ogni giorno su ciò che sta accadendo”.