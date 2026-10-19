Rock Contest: martedì 20 e giovedì 22 ottobre le prime due serate di selezione

Al via i live per la 38a edizione del Rock Contest di Controradio! Martedì 20 e giovedì 22 Ottobre le prime due serate di selezione. A sfidarsi sul palco del Combo Social Club di Firenze martedì 20 ottobre saranno: Mosquitos Like Helicopters (Palermo), Mario Rossi Fa Rap (Verona), Aftertaste (Firenze), Rigagnoli (Firenze), Paolo Di Napoli (Salerno), Bad Rising (Reggio Emilia). Giovedì 22 ottobre invece sarà la volta di: Jump in Trail (Firenze), Epoca22 (Carrara), Darko (Empoli), Johnson Mella (Firenze), AUT! (Mantova), Junipero (Roma) @ Combo Social Club (Firenze). L’inizio dei concerti, ad ingresso gratuito, è previsto per le 21:30.

Sarà possibile anche seguire le serate online sui canali web (sito, pagina Facebook e canale YouTube) di Controradio e Rock Contest, a partire dalle 21:30. I due progetti che accederanno alle semifinali saranno decretati dal voto della giuria specializzata e dal voto del pubblico (in presenza e online) sulla pagina www.rockcontest.it (Il link per votare sarà disponibile in homepage durante lo svolgimento della setata). Puoi intanto scoprire le band con foto, info e brani sulla pagina dedicata. Guarda intanto le live session realizzate appositamente per il Rock Contest!

Martedì 20 Ottobre @ Combo Social Club (Firenze) – Mosquitos Like Helicopters, Mario Rossi Fa Rap, Aftertaste, Rigagnoli, Paolo Di Napoli, Bad Rising

Giovedì 22 Ottobre @ Combo Social Club (Firenze) Jump in Trail, Epoca22, Darko, Johnson Mella, AUT!, Junipero

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 29 Ottobre @ Combo Social Club (Firenze) Angelica Del Nibbio, Euphonia, Didettagli, Boetti, Stoccolma, Sybilla

Giovedì 5 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) Cruz Luma, Lit Up Fuse, Fujiiro, Dalcò, Sacrifighe, Xylema

Giovedì 12 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze) Karlitos Denti, Rugo, Le Malabù, NOF41, The Brave Katuka Boys, Casa Gialla

Semifinali

Venerdì 20 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Giovedì 26 Novembre – Glue Alternative Concept Space (Firenze)

SERATA FINALE

Domenica 6 Dicembre – TENAX (Firenze). Special guest live: LAMANTE!

Tutte le informazioni utili sono online sul sito www.rockcontest.it.

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