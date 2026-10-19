Fontaines D.C. “Dopamine Chamber”. Il Disco della Settimana.

I Fontaines D.C. pubblicano Dopamine Chamber: un album oscuro, sintetico e viscerale che segna la loro svolta più radicale, accompagnato dall’annuncio di tre date dal vivo in Italia.

Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan e Tom Coll hanno pubblicato, il 16 ottobre 2026,l’attesissimo quinto album in studio, Dopamine Chamber, per l’etichetta XL Recordings.

A due anni di distanza da Romance (2024), il quintetto dublinese dei Fontaines D.C. prova ancora una volta ad allontanarsi da qualsiasi formula scontata e compiendo la svolta sonora più radicale della propria carriera. Prodotto nuovamente da James Ford, l’album segna un deciso allontanamento dai più serrati riff post-punk e dalle chitarre asciutte degli esordi (Dogrel, A Hero’s Death, Skinty Fia), abbracciando sonorità più fredde, sintetiche e cinematografiche, intrise di oscurità goth, pulsioni wave anni ’80 (con echi di New Order, The Cure e Massive Attack) e una complessa stratificazione elettronica.

La genesi tra Londra, il Suffolk e Palermo

L’album è stato inciso tra la capitale britannica, la campagna del Suffolk (ai Decoy Studios) e la città di Palermo. In Sicilia, il frontman Grian Chatten — che ha scritto i testi durante brevi viaggi d’ispirazione tra Vienna e Venezia — ha registrato le parti vocali all’interno di una cabina di fortuna improvvisata tra materassi e cuscini. Come raccontato da Chatten, il disco nasce dall’esigenza di esplorare l’inquietudine del presente: «C’è la struggente sensazione di trovarsi sull’orlo di un’altra forma di umanità, o di non-umanità». Conceptualmente, i Fontaines D.C. hanno costruito una vera e propria “stanza della dopamina”: una sequenza di ballate intense e melodie che affiorano da un’atmosfera cupa e metropolitana, esplorando il confine sottile tra la ricerca del piacere e la sensazione di pericolo.

Collaborazioni e singoli

L’album è stato anticipato dai singoli Marianne, Tongue e dalla spiazzante collaborazione internazionale con la star spagnola Rosalía nel brano Where Is Gone?, traccia nata a distanza durante il tour americano dell’artista e definita dalla band come uno straordinario punto d’incontro tra visioni d’autore.

In concomitanza con la release dell’album, la band ha presentato il nuovo videoclip del singolo Japan — definito da Rolling Stone UK come «una delle canzoni più belle mai registrate dai Fontaines D.C.». Diretto dalla regista Luna Carmoon (vincitrice di un BAFTA e già firma della trilogia visiva di Romance), il video vede tra i protagonisti gli attori Angèle Metzger, Charlie Heaton e Sean Black.

I prossimi appuntamenti dal vivo e in TV

La prossima settimana la BBC dedicherà ai Fontaines D.C. uno speciale speciale di Later… with Jools Holland, registrato nell’affascinante cornice dell’Alexandra Palace Theatre di Londra, durante il quale la band eseguirà in anteprima i brani di Dopamine Chamber insieme ai classici del proprio repertorio (in streaming su BBC iPlayer dal 21 ottobre e in onda su BBC Two il 15 novembre).

Il tour internazionale

Il tour di supporto a Dopamine Chamber vedrà la band impegnata nei palazzetti e nei festival di tutto il mondo: dopo le prime date autunnali europee (che includono tappe a Madrid, Barcellona, Praga, Amsterdam e Londra), la band proseguirà nel 2027 con un imponente tour nei palazzetti in Nord America (tra cui il Red Rocks Amphitheatre e il Kia Forum di Los Angeles, accompagnati da band come Iceage e Westside Cowboy) e grandi concerti all’aperto in Europa ed estivi nell’estate 2027. Il tour farà tappa anche in Italia con ben tre date live:

26 Ottobre 2026 — Casalecchio di Reno (Bologna) @ Unipol Arena (già sold out, con i Chalk come opening act)

18 Giugno 2027 — Roma @ Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle)

19 Giugno 2027 — Milano @ I-Days Milano (Ippodromo SNAI San Siro)

“Dopamine Chamber” dei Fontaines D.C. è il nostro Disco della Settimana.