Firenze, oggi l’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo

FIRENZE. Firenze celebra oggi, martedì 11 agosto l’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con il tradizionale programma di iniziative istituzionali. La novità di quest’anno sarà l’omaggio alle donne protagoniste della Resistenza. La giornata inizierà alle 7 con il suono della Martinella, la campana della Torre di Arnolfo che l’11 agosto 1944 annunciò alla città la riconquista della libertà. Lorenzo Tombelli è il Presidente dell’Aned di Firenze, il prof. Tomaso Montanari è Rettore dell’Università per stranieri di Siena e fondatore dell’Associazione 11 agosto.