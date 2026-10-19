www.controradio.it Nuovo Franchi, ok del Comune alla delibera sulla proposta della Fiorentina Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:07 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="2WuCkGqF2v"><a href="https://www.controradio.it/nuovo-franchi-ok-del-comune-alla-delibera-sulla-proposta-della-fiorentina/">Nuovo Franchi, ok del Comune alla delibera sulla proposta della Fiorentina</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/nuovo-franchi-ok-del-comune-alla-delibera-sulla-proposta-della-fiorentina/embed/#?secret=2WuCkGqF2v" width="500" height="350" title="“Nuovo Franchi, ok del Comune alla delibera sulla proposta della Fiorentina” — www.controradio.it" data-secret="2WuCkGqF2v" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Passi in avanti per il project financing dello stadio Franchi. Il Comune di Firenze ha approvato una delibera per la dichiarazione di pubblico interesse della proposta della Fiorentina, esaminata dalla conferenza preliminare dei servizi.

Una proposta che prevede la gestione dell’impianto di Campo di Marte da parte della società ACF Fiorentina per 60 anni, con un investimento iniziale di 101 milioni per il completamento dei lavori e l’allestimento dello stadio, oltre all’assunzione da parte del futuro concessionario di tutti gli oneri di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’intero complesso. La proposta prevede l’abbattimento del canone a carico della Fiorentina.

La conferenza dei servizi ha definito le condizioni per dare all’impianto una prospettiva di lungo periodo, per completare la riqualificazione e garantirne la conservazione e fissa delle prescrizioni che la società viola dovrà inserire nella proposta definitiva che sarà esaminata dalla conferenza dei servizi decisoria. La convenienza economica della proposta della Fiorentina è stata verificata dal Politecnico di Milano attraverso il confronto con tre diverse ipotesi di gestione dello stadio: interamente comunale, quindi privata con allestimenti ridotti a carico dell’amministrazione, infine privata con completamento pubblico e allestimenti affidati al club.

“Penso che oggi sia una giornata molto importante – commenta la sindaca Sara Funaro – perché dopo un intenso lavoro della conferenza dei servizi, siamo arrivati a dichiarare in Giunta il pubblico interesse per la proposta della Fiorentina. Sappiamo che non è un punto di arrivo perché ci sono ancora degli step da fare”, ricordando che “la conferenza dei servizi preliminare prevede la dichiarazione del pubblico interesse con prescrizioni” “come in tutte le proposte avviene. Poi dovrà arrivare la proposta definitiva, la conferenza dei servizi decisoria e la gara successiva. Ma già questo è un primo punto realmente importante a cui teniamo particolarmente”