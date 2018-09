Renzi, Nardella e Mentana tra i 34.000 di ‘Corri la vita’

Firenze, c’era anche il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi tra i 34mila, dichiarati dagli organizzatori, che stamani hanno preso parte alla 16ma ‘Corri la vita’.

‘Corri la vita’ prevede partenza e arrivo da piazza Vittorio Veneto, nel parco delle Cascine, e si snoda lungo le vie del centro storico attraversando anche il Giardino di Boboli.

Si tratta di una manifestazione con finalità benefiche e due percorsi, corsa podistica e passeggiata e quest’anno ha visto come starter d’eccezione il direttore del Tg La7 Enrico Mentana.

La politica? “E’ una delle diete che dovrebbe fare Matteo Renzi”. Così il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ha risposto ai giornalisti a margine dell’avvio della corsa, poco prima Renzi aveva detto di non voler parlare di politica e confermato che parteciperà alla manifestazione del Pd questo pomeriggio a Roma.

“La politica è importante – ha detto ancora Mentana – ma è anche importante riuscire a fare delle manifestazioni in cui non ci sia divisione politica. In questo paese si è passati da Avanti popolo, al popolo delle Libertà, alla manovra del popolo. Qui, oggi c’è popolo, senza distinzioni, per una buona causa”

Per la ‘cronaca’ Matteo Renzi avrebbe completato ‘Corri la vita’ in 1 ora e 02.

A dare l’avvio alla manifestazione, sul palco c’erano anche, tra gli altri, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli.