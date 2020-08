Renzi: l’ 11 settembre appuntamento con “Leopolda Covid”, una serata sola

Lo ha detto il leader di Italia Viva stamane a Prato, durante un’iniziativa elettorale convocata per presentare la lista del suo partito alle elezioni regionali toscane

“Si svolgerà il prossimo 11 settembre” l’appuntamento annuale alla stazione ‘Leopolda’ di Matteo Renzi. “Anche se non sarà la solita Leopolda per motivi organizzativi e durerà solo una serata, posso anticipare sarà Teresa Bellanova a dare un intervento prima del mio discorso finale”, ha detto il leader di Italia Viva stamane a Prato, durante un’iniziativa elettorale convocata per presentare la lista del suo partito alle elezioni regionali toscane nel collegio della città tessile.