Regione Toscana, uffici chiusi al pubblico fino a fine emergenza

Uffici regionali chiusi al pubblico fino alla fine dell’emergenza. Lo ha deciso la Regione Toscana per limitare la diffusione del virus e tutelare l’utenza e i dipendenti degli uffici.

Una disposizione del direttore generale ha deciso la sospensione degli accessi dell’utenza a tutti gli uffici della giunta regionale aperti al pubblico fino al termine dell’attuale fase emergenziale.

Della riapertura degli uffici all’utenza sarà fornita tempestiva comunicazione non appena possibile.

L’attività della Regione non si ferma perchè, come noto, gli uffici continuano a lavorare in smart working.

La disposizione del direttore generale ricorda inoltre che la sospensione dell’accesso non riguarda le attività degli organi politici della giunta nei loro rapporti con l’esterno, nel rispetto delle vigenti misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del Coronavirus.

Sul sito internet della Regione Toscana (www.regione.toscana.it) sono disponibili i riferimenti per contattare l’ufficio di vostro interesse. Il personale della Regione continua a lavorare per voi.