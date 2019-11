Regionali, Rossi: “Giani governatore? E’ tempo di una donna”

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, sulla possibile candidatura di Eugenio Giani a prossimo governatore, dice: “Credo che si debbano trovare soluzioni diverse che convincano tutti e che siano anche innovative rispetto alla squadra attuale”. “E’ tempo che ci sia una donna presidente in questa regione, potrebbe essere la novità”, ha poi aggiunto.

“Se stiamo nella logica di Giani tutta la mia giunta è capace di governare allo stesso livello, non vedo perché Giani se stiamo in una logica di continuità”, ha osservato Rossi. “Lui non è mai stato in giunta regionale – continua – e siccome il presidente non deve solo rappresentare ma deve anche governare, nella mia giunta ci sono assessori e assessore che hanno dimostrato un’ottima capacità di governo. Io sono per guardare oltre”.

Per Rossi la segretaria regionale Pd Simona Bonafè “che non origina dalla mia stessa area politica potrebbe essere soluzione molto interessante, penso comunque ce ne siano altre di soluzioni”.