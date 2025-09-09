Regionali: Pd Toscana, listino bloccato con Melio e quattro deroghe

Il Pd in Toscana ricorre, per la prima volta nella sua storia, al listino bloccato per le prossime regionali, con le presenze di Iacopo Melio (consigliere uscente in quota Schlein e campione di preferenze alle scorse consultazioni toscane), Gianni Lorenzetti (sindaco di Montignoso, anche lui area Schlein) e Simona Querci (volto dem a Pistoia).

È l’esito della direzione regionale che si è riunita questa sera a Firenze per delineare il quadro dei candidati al Consiglio regionale, naturalmente a sostegno di Eugenio Giani.

Oltre al listino bloccato sono state votate, e dunque concesse, le deroghe agli assessori regionali uscenti, per un terzo mandato, Simone Bezzini, Alessandra Nardini, Leonardo Marras e al presidente uscente del Consiglio toscano Antonio Mazzeo.

L’assessora uscente Serena Spinelli non ha bisogno della deroga visto che nel 2020 venne eletta non nel Pd.